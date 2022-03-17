شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتضامن مع طبيبة بعد التعدى عليها أثناء عملها بمستشفى أبو كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام، انتهاء النيابة العامة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية من الاستماع إلى أقوال الطبيبة آية شعبان العسيلى فى واقعة التعدى عليها أثناء تأدية عملها بمستشفى أبو كبير المركزى.

وأشار حسين، خلال بيان إلى حضور محامى النقابة العامة للأطباء مع الطبيبة أمام النيابة العامة، وأثبت تضامن النقابة مع الطبيبة وإثبات حفظ حقها المادى والمعنوى، كما طلب إعمال مواد قانون العقوبات نحو التعدى على طبيبة أثناء تأدية عملها بمستشفى حكومى، ما تسبب بأضرار جسدية ونفسية وتعطيل العمل بمنشأة حيوية والإضرار بالمرضى، كما حضر مع الطبيبة أمام النيابة العامة الدكتور عمرو خشبة عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

من جانبها، قدمت الدكتورة آية شعبان العسيلى الشكر للنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الشرقية على الدعم المتواصل لها منذ بداية الواقعة والتضامن معها أمام النيابة العامة، وذكرت الدكتورة آية شعبان أنها لمست تقدير النيابة العامة لها و لموقف التعدي عليها و سرعة اتخاذ الإجراءات، كما أفادت "آية" أن تحريات المباحث حددت هوية المتهمين الذين اعتدوا عليها.

ووجهت الطبيبة آية شعبان الشكر لنقيب أطباء الشرقية و قيادات الصحة بالمحافظة لدعمهم و موافقتهم على نقلها من مستشفى أبو كبير المركزى حرصاً منهم على سلامتها وأشارت أنها بصدد إخلاء طرفها من المستشفى لنقلها إلى مستشفى أخرى.

ويذكر أن أهالى أحد المصابين بحادثة قام بالاعتداء على الطبيبة أية شعبان العسيلي طبيب مقيم جراحة بمستشفى أبو كبير المركزي أثناء تأدية عملها بنوبتجية الإستقبال و الطوارئ صباح يوم الإثنين الماضي 14 ديسمبر، ما أحدث بها إصابات جسدية، وحررت إدارة المستشفى بلاغًا بالواقعة تقيد برقم 4566 جنح أبو كبير .