شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش ميكنة مكاتب التسكين وربط معلومات شبكات المرافق بالمراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية التحتية، واللواء حميدو هندى المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط .

وتناول اللقاء مناقشة ميكنة مكاتب التسكين بالمحافظة، وربط مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وإمكانية مد المحافظة بعدد من السيارات التى تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة الأحياء ذات الكثافة العالية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التخطيط يأتى فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.