أول شحنات الخير للأقصر وأسوان.. بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومصر الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران ومؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون، بهدف دعم العمل التنموي وتوفير حياة أفضل بشكل دائم لجميع المواطنين في مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لمصر للطيران بالمشاركة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: إن توقيع بروتوكول التعاون يعد خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية من أجل نفع المجتمع وتنميته، فتنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.

وأضاف جمعة أن بروتوكول التعاون يأتي من أجل الخير، ونحن نحب مصر، ونجدها في مصر للطيران التي أنشأت عام 1932 ومؤسسة مصر الخير التي تم إنشاؤها عام 2007، مشيرا إلى أن مصر ستظل عنوانا دائما للخير، وتابع جمعة: تقديم الإنسان يأتي على البنيان ويظل الخير عنوانا لعمارة الأرض لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تفعيل كل ما يمكن استخدامه لفعل الخير، واستغلال كل فرصة من أجل الخير ولمنفعة الناس.

من جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مصر للطيران: إن الشركة تسعى دائمًا لتأكيد مسؤوليتها الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وكان آخرها اشتراك الشركة بمؤتمر الصحة البيئية للطيران الإنساني، والمنظم من قبل البرنامج العالمي للأمم المتحدة WFP، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهم منظمة الطيران المدني ICAO التابع للأمم المتحدة.

وتابع أبوالعينين: يتزامن توقيع البروتوكول مع مؤسسة مصر الخير في النصف من شعبان، موجها الشكر لمصر الخير على إتاحة الفرصة للمساهمة في حملة إفطار صائم، معربا عن أمله أن يؤتي هذا التعاون ثماره، من أجل توفير حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمجتمع ككل، وأن تسهم في توصيل الخير لأهلنا وذوينا في جميع محافظات مصر، التي تحتاج إلى نقل هذه المساعدات جوا عبر الناقل الوطني مصر للطيران.

وقال أبوالعينين: تحرص الشركة دائما على إبرام البروتوكولات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف المجالات داخل المجتمع المصري من منطلق الدور المجتمعي للمساهمة في تطوير مختلف المجالات.

وأعرب الطيار عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي تهتم بتنمية الإنسان والارتقاء به، وأشار إلى أن هذا البروتوكول هو تعاون لإسعاد الآخرين، معلنا انطلاق أول رحلات الجسر الجوي لنقل شحنات الخير لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقال أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي: إن الشركة لها دور قومي ومجتمعي مهم، منذ عقود حيث تتولى نقل المساعدات الطبية أو الغذائية أو الإغاثية، مضيفا أن هذا التعاون هو الأول مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بهذا الدور منذ سنوات.

ومن جانبه أعرب محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع كيان وطني ضخم مثل مصر للطيران، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون والعمل لمؤسسة مصر الخير، التي تسعى دائما لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن البروتوكول يتضمن مشاركة مصر للطيران، في السنة العاشرة لحملة إفطار صائم، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، موضحا أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال إن حملة إفطار صائم هذا العام تقدم عددا من الخدمات المتنوعة والمتميزة، والتي تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، حيث إنها تتضمن العديد من المحاور منها كرتونة رمضان وكارت الخير، وسند العائلة، والوجبة الساخنة، وزكاة الفطر، وسهم مصارف الزكاة.