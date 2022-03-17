التحقيق مع مالك مصنع المواد الكيماوية في أبو رواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل النيابة العامة في الجيزة التحقيقات، في واقعة حريق مصنع مواد كيماوية في المنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش في كرداسة شمال الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المصنع بدون ترخيص وتم ضبط مالكه وعرضه على النيابة العامة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات حريق مصنع الكيماويات بمنطقة أبو رواش في كرداسة.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن سبب الحريق الذي إشتعل في مصنع أبو رواش ماس كهربائي.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحريق، مع إيفادها بتقرير الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة المصنع بعدما إنتهى رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، للوقوف على أسباب إشتعال النيران، وتقدير حجم الخسائر التي خلفها الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مصنع مواد كيماوية بمنطقة أبو رواش.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد باشتعال النيران في مصنع تنر وبويات بمنطقة أبو رواش التابعة لدائرة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات اطفاء وخزان مياه تابعة لإدارة الحماية المدنية في الجيزة الي موقع البلاغ.

وكشفت مصادر أمنية في الحادث عن عدم وجود خسائر بشرية ناجمة عن الحريق.