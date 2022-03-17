جمارك مطار القاهرة: ضبط ماريجوانا مخدرة مع راكبين قادمين من إنجلترا والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين أجنبيين يخفيان مخدر الماريجوانا، داخل جيوب سحرية في حقائبهما وبين طيات الملابس، وذلك فور وصولهما من إنجلترا والأردن وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر، بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، اشتبه محمد محمود، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أجنبي، وبتفتيش حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمود شحاته مأمور الجمرك، عثر على عبوات متماثلة وقام محمود عبدالمطلب ومحمد حسين مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيش وتم العثور على 4 عبوات على شكل أمبولات، هي جزء من السجائر الإلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر.

والحالة الثانية اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أجنبي من أصل عربي فور وصوله على الخطوط الأردنية القادمة من عمان، وقام محمد عبدالمنعم صالح، رئيس القسم بتفتيشه حيث عثر معه على عبوة على شكل أمبول بها نفس المخدر من الماريجوانا، وكيس بلاستيك يحتوي على قطعة من نبات الماريجوانا.

أمر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.