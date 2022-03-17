ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 5 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج يفيد بتضررهم من قيام تاجر مصوغات ذهبية، مقيم بجرجا بمحافظة سوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو في حقه يقوم بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 مليون جنيه من المُبلغين حيث توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية وأغلق هواتفه المحمولة وقام بالاختفاء والهروب، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.