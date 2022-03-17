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"مستشار الرئيس" يزف بشرى للمواطنين بشأن كورونا والحاجة لدخول المستشفيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاضا شديدا في الحالات المصابة بفيروس التي تحتاج لدخول المستشفيات وكذلك في الحاجة لأسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي.

وأوضح تاج الدين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن 85% من الحالات المصابة بفيروس كورونا بسيطة ويتم علاجها في المنزل، في حين أن 15% من الحالات تحتاج لدخول المستشفيات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن عقار "مولونوبيرافير" يحمي بنسبة تصل لنحو 50% من دخول المستشفيات بالنسبة للحالات الخفيفة والمتوسطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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