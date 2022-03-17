"شعراوي" و"فودة" يضعان حجر الأساس لبناء 120 منزلا بدويا لأهالي جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وضع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حجر الأساس لإنشاء 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا في مستهل زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.

شارك في وضع حجر الأساس إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من الأهالي بقرية رأس النقب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعقب وضع حجر الأساس استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء إلى شرح من اللواء محمود نصار حول تفاصيل المشروع والذي تبلغ تكلفته حوالي 72 مليون جنيه وسيتم تنفيذه خلال 6 أشهر وسيقوم بالتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وسيكون كل منزل على مساحة 214 مترا شاملا الحوش ويتكون من 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالاستجابة لكافة مطالب المواطنين المستفيدين من هذه المنازل بقرية رأس النقب وتوفير جميع الخدمات اللازمة للأهالي من الوحدة الصحية والتضامن ومياه الشرب والمسجد والخدمات الاجتماعية ومكتب البريد والمدرسة ومركز الشباب.

وهنأ وزير التنمية المحلية، جميع أهالي جنوب سيناء ومدينة طابا بمناسبة الذكرى 33 لعودة طابا باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، وقال شعراوي خلال حديثه لأهالي القرية: "إحنا تحت أمركم وهننفذ كل مطالبكم وتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بالاستجابة لجميع المطالب التي نقلتوها إلى اللواء خالد فودة لتوفير حياة كريمة لجميع الأهالي".

وقدم الأهالي الشكر إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء على زيارتهم للقرية ووضع حجر الأساس والاستجابة لمطالبهم، وقدموا الشكر للقيادة السياسية على جهودها المخلصة لخدمة أبناء الشعب المصري.