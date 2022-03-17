وفد سعودي يزور الجناح المصري في معرض "MIPIM" العقاري بمدينة "كان" الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وفدا سعوديا حكوميا برئاسة وكيل وزارة الإسكان السعودي بجناح مصر في معرض MIPIM 2022 ، العقاري الذي يقام بمدينة "كان" الفرنسية.

وتفقد الوفد السعودي، أقسام الجناح المصري، بداية من الجزء الذي يعرض مشروعات المدن الجديدة لوزارة الإسكان، وأقسام شركات القطاع الخاص المشاركة بجناح مصر.

وأشاد الوفد بحجم المشروعات التي تنفذها مصر والطفرة العمرانية التي تحدث حاليا، مثل مشروعات مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة؛ كما تفقد الوفد السعودي العديد من مشروعات التطوير العقاري واطلعوا على التجارب الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية.

ودعا الوفد السعودي ممثلي الوزارة والشركات المشاركة لتكثيف التعاون لتنفيذ مثل هذه الأفكار بالمملكة وتنفيذ العديد من مشروعات التطوير العمراني والعقاري هناك.

من جانبه رحب المهندس خالد عباس بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، موجها لهم الشكر على زيارتهم للجناح المصري.

وأشار عباس إلى أن المملكة تشهد حاليا نهضة تنموية في مختلف المجالات، ونحن مستعدون للتعاون التام بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.​