محافظ القاهرة يبحث توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية التحتية، واللواء حميدو هندي، المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط.

وتناول اللقاء مناقشة ميكنة مكاتب التسكين بالمحافظة، وربط مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وإمكانية مد المحافظة بعدد من السيارات التي تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة الأحياء ذات الكثافة العالية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التخطيط يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.