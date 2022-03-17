التحريات تكشف مفاجأة في حريق مصنع كرداسة.. وعرض مالكه على النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة مالك مصنع تنر بكرداسة، جراء حريق التهم محتوياته أمس الأربعاء.

التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بينت أن المنشأة الصناعية بدون ترخيص وتم إعداد محضر بالمخالفات وإرسالها للنيابة لاتخاذ اللازم.

وفي تمام التاسعة من صباح أمس الأربعاء، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالمنطقة الصناعيه بأبو رواش تحديدا عزبة أولاد الشافعي بجوار عزبة الصفيح.

تم إبلاغ رئيس المدينة وطوارئ الغاز وطوارئ الكهرباء، فيما دفعت الحماية المدنية بـ١١ سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين مع الاستعانة بـ٢ لودر و٣ سيارات إسعاف.

أمكن السيطرة على الحريق دون إصابات بعد جهود متواصلة استمرت لأكثر من ٥ ساعات قبل بدء عملية التبريد مع انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والتي رجحت حدوث ماس كهربائي.