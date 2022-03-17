ضبط شخص استولى على مستلزمات طبية بمليون جنيه في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالبحيرة؛ لاستيلائه على مستلزمات طبية بقيمة مالية أكثر من مليون جنيه دون وجه حق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مالكي شركة مستلزمات طبية، بقيام صيدلي ونائب مدير إحدى المستشفيات بالبحيرة بالاستيلاء على مستلزمات طبية من الشركة الخاصة بهما بما هو قيمته مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه دون سداد قيمة تلك المستلزمات للشركة الخاصة بهما ودون توريدها للمستشفى محل عمله.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو في حقه باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2021 كونه المنوط به استلام المستلزمات الطبية من الشركة المملوكة للمُبلغين والتي تقوم بتوريد تلك المستلزمات للمستشفى، وقيامه باختلاس تلك المستلزمات والتي قُدرت قيمتها بالمبلغ المشار إليه دون توريدها لمخازن المستشفى "محل عمله" وقام ببيعها في السوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه وعدم سداد قيمتها للشركة الموردة وهو الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.