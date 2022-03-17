هرَّب آثارا لإيطاليا.. تأجيل طعن شقيق يوسف بطرس غالي على سجنه لـ21 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على حُكم سجنه 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى إيطاليا لجلسة 21 يوليو المقبل.

يذكر أن محكمة النقض فصلت في 14 يناير الماضي بالطعن الأول لبطرس رؤوف غالي بتصحيح العقوبة من السجن 15 سنة للسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت شقيق بطرس غالي وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة.