10 أبريل.. محاكمة خليجي دهس طالبة أمام كلية البنات بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مصر الجديدة، جلسة 10 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة متهم بدهس طالبة ما أدى لوفاتها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بمصرع الطالبة بكلية البنات إسراء دهسا من طالب خليجي بشارع العروبة أسفل كوبري الميرغني بدائرة القسم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيقات ثم أحالته (مخلى سبيله) للمحاكمة.

ونسبت النيابة للمتهم قتل المجني عليها بالخطأ، والسير بسرعة زائدة عن المقررة وفقًا للوائح.