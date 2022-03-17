سيارات الإطفاء تحاصر نيران مخزن في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصر رجال الدفاع المدني نيران حريق مخزن بحي الطالبية غرب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بشارع محمد فريد من المحولات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.