السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع داخل منزل بمركز الصف جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بقرية الشرفا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب اللواء مصطفى البكري.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل بجوار سوق الأحد، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى المنازل المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.