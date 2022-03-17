شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة أسيوط لمدة 16 ساعة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، انقطاع مياه الشرب عن مناطق (منطقة شرق أسيوط وقاطني قري بحري مركز أسيوط، وذلك إعتباراً من الساعة الرابعة عصراً غداً الجمعة الموافق 18 مارس 2022م وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت الموافق 19 مارس 2022م

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تحويل مسار خط طرد محطة مياه الوليدية المرشحة إلي خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.