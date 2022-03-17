شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال المرحلة الأولى من تأهيل كورنيش البحر ضمن المشاريع المصرية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الخميس أعمال المرحلة الأولى من تأهيل شارع الكورنيش لبحر غزة في منطقة الشمال ضمن مشاريع المنحة المصرية لإعادة اعمار غزة.

أكدت وزارة الأشغال الفلسطينية أن هذه المرحلة تمتد من دوار السودانية حتى شارع المدرسة الأمريكية بعرض 40 مترا وبطول 1.800 كم، حيث بدأت أعمال فرد الطبقة الأسفلتية ضمن أعمال المرحلة الأولى.

ويشتمل الكورنيش في غزة مساحات واسعة للمصطفين، ومواقف للسيارات واستراحات، وغيرها.



المرحلة الأولى من تاهيل كورنيش غزة تنطلق ضمن المنحة المصرية



انطلاق المرحلة الاولى ضمن مشروع تاهيل غزة ضمن المنحة المصرية



انطلاق المرحلة الأولي من تاهيل كورنيش غزة ضمن المنحة المصرية