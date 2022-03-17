شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر مارس الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، والتي كان أبرزها إعلان وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذا مواعيد صرفه أيضا شهرى أبريل ومايو ويونيو المقبلين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل يصل إلى 5 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات.

لموظفى الحكومة.. اعرف مواعيد صرف مرتبات مارس وأبريل ومايو.. إنفوجراف

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

إنقاذ 16 من طاقم السفينة الإماراتية الغارقة بسواحل إيران والبحث عن الباقين

أفادت تقارير إعلامية بإنقاذ 16 من أفراد طاقم السفينة الإماراتية الغارقة قبالة سواحل إيران، والبحث مستمر عن الباقين.

توافد المواطنين على منافذ المجمعات الاستهلاكية لشراء السلع بأسعار مخفضة

شهدت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اقبال كبير من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة السودانية واللحوم المجمدة، وكذلك كافة منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية منتجات الخضراوات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين.

الحكومة تنفى اعتزامها تطعيم المسنين بجرعة كورونا التنشيطية كل 3 أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

التموين: 50% زيادة فى ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 50% زيادة في معدلات الضخ وبتخفيضات تصل إلى 30% وأنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات في الأسعار.

التعليم: الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية تقدم نظاما تعليميا شاملا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية، تعتمد على تقديم نظام تعليمي شامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني الصحي معًا، كما تعمل المدارس على بذل الجهد لضمان مناخ ايجابي أثناء الدراسة لتحقيق متعة التعلم، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه الطالب بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه.

مذكرة حكومية: مصر الأولى بقائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

أكدت مذكرة حكومية مُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتى قدرت بحوالى 6.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثانى باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.

كشف أثرى جديد بسقارة يضم 5 مقابر من عصرى الدولة القديمة والانتقال الأول

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والإنتقال الأول، بداخلها العديد من الدفنات واللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 894 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 894 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر مارس الأربعاء المقبل

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

المنتخب يفاضل بين كوكا ومحمد شريف قبل إعلان قائمة مباراتى السنغال

يفاضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى أحمد حسن كوكا ومحمد شريف لضم أحدهما لقائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال السبت المقبل وتضم 23 لاعبًا

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

تعرف على موعد عودة أكرم توفيق للملاعب وتطورات تأهيله بقطر

يواصل أكرم توفيق لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي في مركز اسبيتار بقطر بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد ونظام قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تترقب 8 أندية قرعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الواحدة ظهرًا غدًا الجمعة، بعد إكتمال عقد المتأهلين إلي هذا الدور بصعود تشيلسي وفياريال أمس الأربعاء في ختام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

كيروش يستقر على ملامح قائمة الفراعنة لمباراتىّ السنغال.. 23 لاعبا فى حسابات الخواجة والإعلان السبت.. الخواجة يضم 4 حراس خوفا من تكرار سيناريو الكاميرون.. أفشة وعبد القادر خارج الحسابات وتعليق مصير محمد شريف

أيام قليلة وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ، استعدادا لخوض مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

التعليم تؤكد استمرار الدراسة فى رمضان.. والمديريات تنظم حضور الطلاب وفق الفترات الدراسية.. والقاهرة: انتهاء اليوم الدراسى قبل الخامسة مساء.. والجيزة: لا تغيير فى المواعيد.. وبنى سويف تلتزم بخريطة الحصص الزمنية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى دون توقف، مشددة على أن حضور الطلاب فى شهر رمضان مستمر دون توقف أو انقطاع، لافتة إلى أن الدراسة بالترم الثانى مستمرة حتى مايو المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى موعد انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسى المقرر لها 7 مايو 2022.

53 قطعة من الماس.. زوجة ويل سميث تظهر باكسسوار يلف رأسها ثمنه 500 ألف دولار

بدت جادا بينكيت سميث مذهلة في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2022 يوم الأحد من هذا الأسبوع، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بينما كانت ترتدي ما يقرب من 500 ألف دولار من الإكسسوار على رأسها.

البولندية كارولينا بيلاوسكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2021.. صور

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