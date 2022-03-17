شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الهمم فى رسالة حب للرئيس السيسي من داخل جناح مصر فى اكسبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الجناح المصري في اكسبو، بتنظيم من مركز راشد لاصحاب الهمم بدبي وبالتعاون والتنسيق الكامل من الادارة اكسبو 2020 والسفارة والقنصلية المصرية، مجموعة من أصحاب الهمم في زيارة للجناح وتعريفهم بالتاريخ المصري، وأيضا من أجل إطلاق رسالة حب وامتنان تحت شعار "من أصحاب الهمم إلى قيادة القمم" الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبحضور اشرف حمدي وزير مفوض مسؤول جناح جمهورية مصر العربية في اكسبو 2020 ومريم عثمان مديرة مركز بن راشد واسرة اكسبو.

وقد نظم الجناح جولة للأطفال داخل الجناح تعرفوا فيها علي تاريخ مصر القديم والحديث، كما أقيم علي هامش الزيارة معرض رسومات ولوحات فنية قام برسمها أصحاب الهمم تعبر عن رؤيتهم لمصر والامارات وأيضا صور فوتوغرافيا قام بأخذها أصحاب الهمم اثناء احدي زيارتهم الي مصر.

وعقب الجولة قام عدد من أصحاب الهمم بإرسال عدد من الرسائل الي قيادة القمم تعبر عن امتنانهم وعرفناهم، وفى الختام قام مجموعة من اصحاب الهمم بتقديم رسالة عبر تقنية زووم معبرين فيها عن عميق شكرهم وتقديرهم.

وقبل مغادرة الحفل، قام اطفال مركز راشد باهداء بصمات وحروف انسانية للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاحا تاريخياً منقوشاً ببصمات اطفال مركز راشد للتاريخ الانساني فحواه "لمسة وفاء من اصحاب الهمم بمركز راشد الى مصر الغالية.. شكـــراً من الاعمـــاق" كما قاموا بإرسال تغريدة للرئيس عبد الفتاح السيسي واصحاب السمو الشيوخ نصها "تحيه من قلوب اصحاب الهمم بمركز راشد بدبي الي قادة القمم في الامارات ومصر بكم نسمو ونرتقي.. شكراً لكم"

وقالت مريم عثمان مدير مركز بن راشد ان هذه المبادرة شاهد على عصر رسالة السلام والمحبة والتعايش السلمي والتى تتبناها قيادات الامارات ومصر فى ابهى صورة، وان رسالة الحب من اطفال الامارات ومصر من اصحاب الهمم بصمة تاريخية لايمحوها الزمن وان الاهداف الاستراتيجية لمبادرة من اصحاب الهمم فى مصر والامارات الى قيادة القمم تهدف المبادرة الى ثلاثة اهداف رئيسية واستراتيجية تتمثل فى، أولا: لمسة وفاء من اصحاب الهمم فى الامارات ومصر الى قيادة البلدين حباً ووفاءً، وثانيا: التأكيد على الدور الريادي الذي تقوم كل من الامارات ومصر خدمةً لاصحاب الهمم، وثالثا: رسالة مفتوحة للعالم اجمع فحواها الامارات ومصر على خطى الانسانية للارتقاء والسمو بإصحاب الهمم .

وان الرسالة تضمنت خمسة اشراقات مضيئة حلقت فى قبة فضاءات اكسبو دبي 2020 باستحقاق وجدارة حيث جسدت الاشراقة الاولى الارث الحضاري لزايد حكيم العرب طيب الله ثراه والذي كان الانطلاقة الحضارية الاولى فى دعم وتعزيز ومساندة اصحاب الهمم اما الاشراقات الثانية والثالثة والرابعة فقد كانت محطات حضارية للدور الحضاري الذي قامت به قيادة الدولتين الامارات الوفية ومصر التاريخية خدمة اصحاب الهمم وعلى مختلف كافة الاصعدة الحضارية والانسانية خلال مسيرة عطاء تخطت اكثر من نصف قرن من الزمن واختتمت الاشراقات الخمسة من اصحاب الهمم فى الامارات صرح المودة ومصر ارض المحبة.