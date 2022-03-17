شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحضور 1818 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المنتهية ولايته، انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحضور 1818 عضوا، السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازات العام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021ـ واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء للنقابة قبل انعقاد العمومية بأسبوعين.

ويحق للأعضاء المُقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المُستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة "2020"، وأشارت النقابة إلى أنه لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين فسوف يتم تحصيل الاشتراكات حتى صباح اليوم، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.