شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية لمركز تدريب شرطة المسطحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ زيارات تعريفية تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية، حيث تم تنظيم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية وذوي الإعاقة لمركز التدريب البحرى التخصصى التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بموافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واستمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التواصل والدمج المجتمعي لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم.



وقامت اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش ومسؤول تنفيذ المبادرة بتنسيق الزيارة للمركز الذي يترأسه اللواء ممدوح الضبع مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة و اللواء متولى ذكى نائب مدير الإدارة والسيد العميد شريف سعد زغلول مساعد المدير للتدريب.

ويعد مركز التدريب البحرى التخصصي بقيادة العميد كريم زعلوك مدير إدارة التدريب هو المركز المتخصص الوحيد علي مستوى وزارة الداخلية الذى يقوم بتدريب الضباط والأفراد والمجندين على السباحة و قيادة اللنشات وصيانة الميكانيكا، وأيضا كيفية حماية البيئة والثروة الزراعية والثروة السمكية والمحافظ على حقوق الإنسان من خلال الفرق والدورات والندوات التدريبية التى تعقد بالمركز خلال العام التدريبى لوزارة الداخلية.

وأضافت أبو العمايم أن الأبناء شاهدوا اللنشات والتدريبات وكيفية تطبيق عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى تنظيم جولات نيلية، كما تم عقد لقاء مع الضبع مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، الذي قام بدوره بتوزيع الهدايا على الأبناء، ثم تم الانتقال باللنشات إلى نادي المسطحات لتناول الغداء مع السادة الضباط.

وتابعت أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال والشباب من أبناء هذه دور.

كما أنها استكمالا لسلسلة الزيارات التي نظمتها الوزارة من قبل للكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأزهر الشريف وأكاديمية الشرطة، حيث تحرص الوزارة علي تنظيم مثل هذه الزيارات للمؤسسات الوطنية والدينية بهدف تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء لدي الأبناء، وكذلك التعرف علي الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات.