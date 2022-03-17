أول تعليق رسمي من التعليم بشأن واقعة مدرسة القناة القومية بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا مهما، بشأن مدرسة القناة القومية التابعة لإدارة المعادي التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيانها، اليوم الخميس، إن التحقيقات بشأن المخالفات المرصودة بمدرسة القناة القومية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، مازالت جارية وقيد التحقيق.

واتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات الاحترازية والقانونية حرصًا على ضمان سير وسرية التحقيقات، وسيتم الإعلان عن النتائج عند الانتهاء من التحقيقات التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية.

وأكدت الوزارة أنها تقف موقف الحياد من الجميع، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تضمن انضباط العملية التعليمية وأداء المعلمين لواجبهم بالكامل وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسي، مع التأكيد على عدم تداخل أولياء الأمور في الشؤون الإدارية والقانونية للمدرسة بأي شكل من الأشكال حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي والتربوي.