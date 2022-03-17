وزير الأوقاف يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن اللقاء دار حول جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف وتبنيها للفكر المستنير منهجًا ثابتًا، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصداراتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم.

وتم خلال اللقاء التنسيق لإهداء سفارة الجزائر بالقاهرة 140 مجموعة من السلسلة الثانية من إصدارات "رؤية" للفكر المستنير لوزارة الشؤون الإسلامية بدولة الجزائر والمسجد الأعظم وجامعة الجزائر، و100 نسخة من كتاب "عقد المواطنة"، و100 نسخة من كتاب "الدولة مفهومها وتطورها"، وهما نتاج أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" الذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي.

وتم التنسيق على توسيع تبادل الخبرات بين وزارتي الأوقاف بالبلدين الشقيقين، وإقامة بعض الدورات التدريبية المشتركة لأئمة البلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير الجزائري المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبير من السفير الجزائري بالقاهرة.