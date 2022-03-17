نائب بالشيوخ: الداخلية نجحت في مواجهة محتكري السلع عبر مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالقائمين على مبادرة "كلنا واحد" بوزارة الداخلية والذين يستحقون كل التحية على نجاحهم في مواجهة محتكري السلع.

وأضاف "المنزلاوي"، في بيان، اليوم الخميس: أكبر دليل على نجاح العيون الساهرة في توفير كافة السلع في مبادرة كلنا واحد، هو تقديم المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل شوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد النائب أنه على الرغم من المهام الجسام التي قام بها أبطال الشرطية المصرية في مواجهة الإرهاب وتحقيق نجاحات كبيرة ومبهرة في هذا الملف ومواجهة جميع الجرائم إلا أن وزارة الداخلية لم تتوان لحظة في القيام بدورها المجتمعي من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن وزارة الداخلية، اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يومًا اعتبارًا من اليوم لمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية وغير غذائية"، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.