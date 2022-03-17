برلماني يطالب "الاتصالات" بالتصدي للروابط المزيفة التي تستهدف بيانات المستخدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن المواقع والصحفات الإلكترونية التي تتعمد خداع المستخدمين من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر روابط مزيفة بهدف الحصول على منح ومساعدات مالية.

وقال "محسب" في الطلب المقدم، إن الأيام الأخيرة شهدت تداول بعض جروبات تطبيق "واتساب" رابطًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سرعان ما أصدر بيانا نفي الأمر.

وأوضح "محسب" أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، وإنما تكررت عدة مرات خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامي نفي ما يتم تداوله من من رابط، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا، وفي نفس الشهر نفى أيضا ما تم تداوله عبر تطبيق فيسبوك بشأن رابط، أطلقته وزارة التربية والتعليم لاستقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وفي 9 إبريل 2021 أكد المركز الإعلامي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية لرابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة".

وأضاف "محسب" أن الأمر يثير الريبة تجاه هذه الروابط التي لا تكتفي فقط بالتلاعب بأحلام البسطاء، وإنما أيضًا الحصول على الكثير من بياناتهم الشخصية التي تستخدم لاحقا من جانب هذه المواقع في النصب والاحتيال.

وطالب بالوقوف بقوم أمام محاولات استغلال المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، مؤكدا أن هذه الروابط بمجرد الضغط عليها وإدخال البيانات إليها تقوم بحفظ بيانات المستخدم واستخدامها بشكل غير مشروع.

كما طالب عضو مجلس النواب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقيام بدورها في التصدي لمحاولات الاستغلال والاحتيال على المواطنين، والتصدي لهذه المواقع من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الروابط.