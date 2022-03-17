منتدى مستقبل وطن يناقش إجراءات الحكومة لمواجهة التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستكمل المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن فعالياته، اليوم الخميس، بعقد ندوة بعنوان (التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وشهد اليوم الأول ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ)، فضلاً عن إلقاء مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

وكان الحزب قد استثمر فرصة استقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذي تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة به، ووقع الاختيار على مدينة الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعًا للمُساهمة في دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري.

وأكد حزب مستقبل وطن إن انعقاد المؤتمر جاء تزامنا مع انعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذي دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافة المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.