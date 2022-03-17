برلماني: منتدى مستقبل وطن يدعم التواصل والتفاعل بين النواب والحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي سعيد ضيف الله، إن الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الثاني المنعقد بالغردقه، يؤكد على مكاسب أولها التواصل الحي والفعال بين النواب والحكومة من خلال الاحتكاك المباشر مع الوزراء والمسئولين.

وتقدم ضيف الله، بالشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية الذي فتح المجال أمام كل النواب للمشاركة الفعالة والإيجابية في المنتدى البرلماني، وإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بالمداخلات البناءة والفعالة، موضحًا بأن الجلسات سيكون لها أثر إيجابي كبير على التكامل بين الحكومة والبرلمان.

وتابع ضيف الله، أن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة المجالات تجعلنا في احتياج إلى مثل هذه الفعاليات التي ترسخ المفاهيم الواسعة والمستنيرة في التفاعل المباشر بين أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ والحكومة والتكامل بينهما بما يخدم الوطن والمواطن.

وانطلقت أمس الأربعاء، أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني بمدينة الغردقة، بحضور عدد كبير من النواب بمشاركة عدد من الأحزاب وممثلي الهيئات البرلمانية داخل مجلسي النواب والشيوخ، و يهدف المنتدى إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين.

يشارك في المنتدى عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الي يستمر لمدة 4، حيث تعقد ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ) وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير وزير شؤون المجالس النيابية والدكتور محمد معيط وزير المالية وآخرين.