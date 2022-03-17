أول تحرك من القوى العاملة بشأن مصرع 4 أشخاص في حريق مطعم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بالغربية بشأن حادث حريق ضخم أدى إلى انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل أحد المطاعم بمركز السنطة، والذي نتج عنه مصرع 4 حالات منهم مالكة المطعم، وإصابة زوجها، وجار التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المطعم.

وأكد سعفان، في بيان، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المتوفين والمصابين، وإبلاغ أسر المتوفين خالص العزاء ومتابعة حالة المصاب أولا بأول وإبلاغهم بتمنيات الشفاء العاجل.

وأشار التقرير -المذيل بتوقيع ياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية- إلى أنه تم تشكيل لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببسيون، وتم الانتقال الفوري لمكان المطعم لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحادث، حيث بين التقرير أن المنشأة تحت التجهيز ولم يتم إدارتها وتشغيلها على أرض الواقع من ناحية الإنتاج والبيع، وكل المعدات جديدة لم تستعمل من قبل.

وأسفر الحادث عن مصرع صاحبة المطعم إيمان محمد السيد جاد، وابنها عصام عبدالستار عصام الشرقاوي، وابنتها صفاء عبدالستار عصام الشرقاوي، وجارتها ناهد كامل أحمد العبيط، وأصيب الزوج عبدالستار عصام الشرقاوي بإصابة من الدرجة الأولى.

وتابع وكيل المديرية، في مذكرة للوزير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات الحادث الجسيم طبقا للقانون ودليل الإجراءات، فضلا متابعة الإجراءات الطبية للمصاب الذين يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المحافظة، وأسفر الحادث عن خسائر مادية قدرت بإجمالي 30 ألف جنيه تقريبا من المعدات والأدوات الموجودة داخل المحل مما أدى إلى إنهاء النشاط وإزالة مقوماته.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة: "إن الوزير سبق وأن كلف وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفوري إلى المحل المذكور؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".

