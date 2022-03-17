إصابة لبناني ومصري في اصطدام سيارة بعمود إنارة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بينهما لبناني؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بعد نزلة الدائرى بـ2 كيلو متر.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة قبل كمبوند "جرانا" اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة شخصين بينهم لبناني الجنسية.

جرى نقل اللبناني إلى مستشفى زايد التخصصى، والمصاب المصري إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم مع إبلاغ مسئول الشركة الوطنية للطرق لاتخاذ اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.