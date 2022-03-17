دفاع خاطفي "طفل أبوالريش" يطعن على سجنهم 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

طعن دفاع المتهمين بواقعة خطف "طفل أبوالريش" من والدته على حكم سجنهم 15 عامًا أمام محكمة النقض.

ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض لاحقًا جلسة لنظر الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قضت بالسجن المُشدد 15 عامًا للمتهمين في قضية اختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش".

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية أن المتهمين في يوم 21 / 3 / 2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة المتهمة الأولى خطفت الطفل المجني عليه محمد حمادة رجب بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبي عليه وانصرفت به خارج المستشفى قاصدا من ذلك أبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة بتدخلها في وظيفة عمومية طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بأن ادعت لوالدة المجني عليه زورا كونها طبيبة بالمستشفى وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبي عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن اتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين على المستشفى وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه حال دخولها للمستشفى بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعي على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتفاق والمساعدة في التداخل في وظيفة عمومية بأن اتفق معها على الادعاء أنها طبيبة بمستشفى أبو الريش كذبا وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.