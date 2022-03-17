ضبط عصابة سرقة المواطنين بالطريق العام في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وباستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن (3 هواتف محموله) وأضافا بتصرفهما في 3 هواتف لعميلهم "سئ النية " (مالك محل هواتف محموله كائن بدائرة قسم شرطة قليوب - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب ).

تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه والهواتف المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.