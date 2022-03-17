ضبط شخصين كونا عصابة لتزوير المحررات الرسمية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شخصين؛ كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في ممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية بالبحيرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائهما راغبي الحصول عليها مقابل حصولهما على مبالغ مالية نظير ذلك وأنهما يتخذان من مكتب مملوك لأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبتفتيش المكتب تم ضبط ( 28 "تقرير طبي، نماذج كشوف طبية، كارت متابعة لقاح فيروس كورونا" جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوبة لجهات حكومية- جهاز حاسب بمشتملاته - طابعة ألوان - هاتفي محمول "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي).

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.