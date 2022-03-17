"حشيش وسيارة غير مُرخصة".. ليلة سقوط عصابة الكيف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو حشيش حال استقلالهما سيارة.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء القيام بأعمال التأمين بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")؛ حال استقلالهما سيارة "بدون ترخيص- قيادة أحدهما) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.300 كيلو جرام- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالات الأمنية بكافة الدوائر على مستوى الجمهورية.