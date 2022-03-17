شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ5.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيه. - فاصوليا 28 ‏‎جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات. - برتقال بصرة 7 جنيهات. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 13 جنيها.