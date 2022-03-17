شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ5.5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيه.
- فاصوليا 28 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.