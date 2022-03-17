شكرا لقرائتكم خبر عن غواصة وذراع آلى للتطبيقات الصناعية.. مشروعات متميزة لطلاب هندسة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة Robotics الطلابية حدث خاص في كلية الهندسة بحلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، تحت إشراف اللجنة العلمية بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة و مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.

ويتكون الحدث من جزئين رئيسين، الجزء الاول والذى يتمثل في عرض للمشاريع التي يعمل عليها طلاب فريق Robotics.

وهذه المشاريع تشمل:

1. ذراع آلى

(Robot Arm)

يعمل في التطبيقات الصناعية، ذو القدرة على العمل عن بعد بالاعتماد علي تقنيات إنترنت الأشياء (Internet Of Things) . كما انه مدعم بتقنية رؤية الحاسب (Computer vision) والتي تمنحه القدرة علي التعامل مع العوامل المحيطة به.

2.طابعة ثلاثية الأبعاد ذات القدرة على الإتصال بالإنترنت

(IoT Based 3D Printer)

حيث تقوم الطابعة بالتواصل مع مشغلها لترسل له نقل حي للمنتج الجاري طباعته، كما ترسل عدة معلومات عن الماكينة ذاتها لتساهم في التنبؤ بالخطأ والحد منه وبالتالي الحد من الخسائر.

3. غواصة آلية

(Remotely Operated underwater Vehicle - ROV)

وهي غواصة تقوم بالمهام التي يصعب علي الإنسان إنجازها تحت الماء، كمتابعة وعلاج وزراعة الشعب المرجانية، وكذلك مهام التنظيف والحد من التلوث المائي والتى يمكن أن تستخدم فى عدة تطبيقات بنهر النيل والبحار.

وغيرها من المشاريع التي يتم عرضها في ساحة كلية الهندسة بحلوان.

أما عن الجزء الثانى من الحدث، فسوف يقام في الصيف المقبل وهو عباره عن Robotics Summer Camp.

يتكون هذا الجزء من ست برامج تدريبية، يقوم فيها طلاب فريق Robotics بتدريب زملائهم في الكلية لرفع مهاراتهم وقدراتهم فى المجالات التالية:

1. Embedded Systems.

2. Internet of Things.

3. PCB design and Fabrication.

4. Computer Vision.

5. Mechanical Design.

6. Power systems in Robotics.

كما انه سيقام حفلي إفتتاح وختام لفاعليات Robotics Summer Camp.

جدير بالذكر أن الفريق قد شارك في مسابقات دولية علي مستوي العالم وعلي مستوي الجامعات المصرية مسابقة روبوكون الدولية والROV الغواصة الآلية وMinesweepers كاسحة الألغام

ويترأس فريق Robotics طارق رجب، ونائبه عبدالعزيز كرم. كما يتضمن الفريق العديد من الطلاب المتميزين ومنهم علي الشيمي وأنس خطري وخالد جاد الله.



