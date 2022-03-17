شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تناقش خطة تطوير قرية الفواخير بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة مشروع الفواخير بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة، بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام لمشروع قرية الفواخير واللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة وفريق المكتب الاستشاري لتطوير القرية وعدد من التنفيذين بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة .

واستعرضت العرض المقترح لاستكمال أعمال التطوير من قبل المكتب الاستشاري من خلال إضافة عدة خدمات كمسجد وحمامات عامة ومقاعد للجلوس ومساحات خضراء (اللاند سكيب) ومعارض دائمة ومعارض صغيرة لعرض المنتجات وأماكن ترفيهية وساحات انتظار للسيارات الى جانب وضع تصور عام للمبنى الاداري وللمدرسة المقرر افتتاحها لإعداد جيل جديد من جواهرجية الطين مؤكدة على ضرورة استخدام خامات مناسبة للمظهر العام والذي يتناسب مع طبيعة قرية الفواخير وتصميمها .

كما انتهت من دراسة مقترحات تركيب كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة وتركيبات أعمال مكافحة الحريق داخل القرية وانارة الموقع العام ورفع كفاءته بالإضافة إلى إضافة اللمسة الجمالية من خلال أعمال التشجير ورفع كفاءة أعمال النظافة.

واستعرضت حصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة مع تحديد التعديات من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم والتوجيه باستيفاء كافة المستندات المطلوبة الى جانب مراجعة التقييمات المالية التي سيتم التعامل بها مع الحالات المستحقة لاعداد العقود التي سيتم ابرامها نظير حق الاستغلال بالفواخير والاتليهات بما يحقق رضا العاملين وصناع الفواخير ومراعاة البعد الاجتماعي مع خلال التنسيق مع ممثل الخدمات الحكومية عضو اللجنة المشكلة وتمهيدا لطرح الفواخير الغير مستغلة بالمزايدة العلنية من خلال دراسة القيمة التقديرية للوحدات.

كما ناقشت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة المشكلات التي تعترض تشغيل الفواخير و استكمال مد كافة المرافق والغاز وتشغيل كل الأفران الحديثة طبقا للمواصفات الفنية ، وتركيبها فى أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب وعمل الصيانة الشاملة لها من خلال استلام الافران بلجنة ثلاثية مع اجراء تجارب للتشغيل لضمان كفاءتها .

ياتى ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأعمال تطوير قرية الفواخير و تنفيذ استيراتجية الدولة لدعم وتشجيع الحرف اليدوية ووضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وتنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى باعتبارها صناعة من أقدم الحرف على مستوى العالم وفي ضوء قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رقم 990 لسنة 2022 بتشكيل مجلس امناء لادارة مشروع تطوير قرية الفواخير بمنطقة مصر القديمة.