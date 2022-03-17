شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل الفيروسات الكبدية ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات انتقال الفيروسات الكبدية مؤكدة أنها تنتقل عن طريق الدم مثل فيروس سى وبى ودى وتتم الإصابة عن طريق الدم الملوث من شخص مصاب بالمرض .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس الكبدى A ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وكان وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ 90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدي، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعة داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.