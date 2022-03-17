شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أسنان الجيزة: فوز مرشح بالتزكية بعد انسحاب منافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى صلاح نقيب أطباء أسنان الجيزة، إن النقابة الفرعية مُسجل بها حوالى 8 آلاف طبيب للأسنان، إلا أن من لهم حق التصويت بانتخابات التجديد النصفى والتى تم فتح باب التصويت بها صباح اليوم، حوالى 2500 طبيب فقط والذين يلتزمون بسداد الاشتراكات السنوية للنقابة للاستفادة من مشروع العلاج، لافتا إلى أن النقابة تتيح إمكانية سداد الاشتراكات للأطباء قبل التصويت لتسهيل المشاركة فى عمليات الاقتراع عليهم.

وأوضح صلاح، فى تصريحات لليوم السابع، أن التجديد النصفى الجارى التصويت به حتى مساء اليوم، على مقاعد النقابة العامة والفرعية بالجيزة، يشهد ترشح 13 طبيبا للأسنان تحت سن 15 عام، و7 أطباء للأسنان فوق سن 15 سنة، لافتا إلى الدكتور حمدى حسن المرشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية بالجيزة فوق السن قد فاز بالتزكية لانسحاب المنافس له لظروف صحية، مشيرا إلى أن مقعد منطقة القاهرة والجيزة بتنافس عليه كلا من: الدكتور أحمد الشيال على قائمة المستقبل، والدكتور إبراهيم توفيق على قائمة التغيير.

وأشار نقيب أطباء أسنان الجيزة، إلى أن انتخابات النقابة الفرعية لم تكن تشهد مشاركة من أعضاء الجمعية العمومية، إلا أن أعضاء المجلس الحالى بذلوا جهود كبير لتعريف الأطباء على أهمية المشاركة بالانتخابات والخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد الأطباء المشاركين بالانتخابات إلى نحو 450 طبيبا للأسنان خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يشارك اليوم أعداد تتراوح من 450 إلى 500 طبيب.

كانت قد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فتح باب التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر اللجان.

ويتم إجراء التصويت بالانتخابات على مقاعد: عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، ورؤساء النقابات الفرعية: بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.