شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر ضم مأمورية الشهر العقارى فى ملوى مع فرع التوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوى. ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي حمل رقم 1684 لسنة 2022، على ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوى تتبع مكتب الشهر والتوثيق بالمنيا ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوي شهرا وتوثيقا.