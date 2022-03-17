شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة ينظمان احتفالية لتكريم عدد من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة ببن الجامعة والهيئة في المجالات المختلفة، وإقامة احتفالية مشتركة لتكريم عدد من السيدات المصريات ممن لهن إسهامات بارزة.

وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدا من هيئة قضايا الدولة ضم المستشارة مي مروان عبد الله أمين عام مساعد هيئة قضايا الدولة لشؤون المرأة والرعاية الإنسانية، والمستشارة أمينة مصطفى الأشقر منسق عام مساعد مركز الدراسات القضائية والتدريب، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء تم النقاش حول أهمية الشراكة بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة في مجالات التدريب المشترك للطلاب وشباب القضاة، وإقامة احتفالية مشتركة نهاية شهر مارس الجاري لتكريم عدد من السيدات المصريات بجامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة ممن لهم إسهامات بارزة.

وتطرق النقاش أيضًا إلى توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها في هيئة قضايا الدولة، إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.