شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى بشأن تعاون اقتصادى مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 505 لسنة 2021 بالموافقة على تعديل الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان والموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14 ديسمبر 2015 والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، حيث تم توقيع هذا التعديل في القاهرة بتاريخ 3 أغسطس 2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.