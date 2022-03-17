شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع الدفعة الـ7 من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 25 طنا من اللحوم، ويستمر التوزيع حتى الأربعاء 23 مارس الجارى، في محافظات: "القاهرة - الجيزة- الإسكندرية - المنوفية - جنوب سيناء - البحر الأحمر- مرسى مطروح - الوادي الجديد- الفيوم- المنيا - بني سويف - أسيوط - السويس - بورسعيد - الإسماعيلية - دمياط".

يبلغ إجمالي ما تم توزيعه (175) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وفيما يلى المحافظات المقرر التوزيع بها والكمية التي سيتم توزيعها في كل محافظة:

أولًا: يوم الخميس 17/ 3/ 2022م

1.القاهرة

3

2.الجيزة

2

3.الإسكندرية

2

4.المنوفية

2

ثانيًا: يوم الجمعة 18/ 3/ 2022م

1. نوب سيناء

1

2. البحر الأحمر

1

3. مرسى مطروح

1

4. الوادي الجديد

1

ثالثًا: يوم السبت 19/ 3/ 2022م

1. الفيوم

2

رابعًا: يوم الأحد 20/ 3/ 2022م

1. المنيا

2

خامسًا: يوم الاثنين 21/ 3/ 2022م

1. بني سويف

2

سادسًا: يوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022م

1. أسيوط

2

سابعًا: يوم الأربعاء 23/ 3/ 2022م

1. السويس

1

2. بورسعيد

1

3. الإسماعيلية

1

4. دمياط

1