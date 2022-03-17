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الأوقاف تبدأ اليوم توزيع الدفعة الـ7 من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 25 طنا من اللحوم، ويستمر التوزيع حتى الأربعاء 23 مارس الجارى، في محافظات: "القاهرة - الجيزة- الإسكندرية - المنوفية - جنوب سيناء - البحر الأحمر- مرسى مطروح - الوادي الجديد- الفيوم- المنيا - بني سويف - أسيوط - السويس - بورسعيد - الإسماعيلية - دمياط".

 

يبلغ إجمالي ما تم توزيعه (175) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وفيما يلى المحافظات المقرر التوزيع بها والكمية التي سيتم توزيعها في كل محافظة:

 

أولًا: يوم الخميس 17/ 3/ 2022م

1.القاهرة

3

2.الجيزة

2

3.الإسكندرية

2

4.المنوفية

2

 

ثانيًا: يوم الجمعة 18/ 3/ 2022م

1.   نوب سيناء

1

 

2.     البحر الأحمر

1

 

3.     مرسى مطروح

1

 

4.     الوادي الجديد

1

 

ثالثًا: يوم السبت 19/ 3/ 2022م

 

1.     الفيوم

2

رابعًا: يوم الأحد 20/ 3/ 2022م

 

1.     المنيا

2

خامسًا: يوم الاثنين 21/ 3/ 2022م

1.     بني سويف

2

سادسًا: يوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022م

1.     أسيوط

2

سابعًا: يوم الأربعاء 23/ 3/ 2022م

1.     السويس

1

2.     بورسعيد

1

3.     الإسماعيلية

1

4.     دمياط

1

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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