شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع الدفعة الـ7 من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 25 طنا من اللحوم، ويستمر التوزيع حتى الأربعاء 23 مارس الجارى، في محافظات: "القاهرة - الجيزة- الإسكندرية - المنوفية - جنوب سيناء - البحر الأحمر- مرسى مطروح - الوادي الجديد- الفيوم- المنيا - بني سويف - أسيوط - السويس - بورسعيد - الإسماعيلية - دمياط".
يبلغ إجمالي ما تم توزيعه (175) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وفيما يلى المحافظات المقرر التوزيع بها والكمية التي سيتم توزيعها في كل محافظة:
أولًا: يوم الخميس 17/ 3/ 2022م
1.القاهرة
3
2.الجيزة
2
3.الإسكندرية
2
4.المنوفية
2
ثانيًا: يوم الجمعة 18/ 3/ 2022م
1. نوب سيناء
1
2. البحر الأحمر
1
3. مرسى مطروح
1
4. الوادي الجديد
1
ثالثًا: يوم السبت 19/ 3/ 2022م
1. الفيوم
2
رابعًا: يوم الأحد 20/ 3/ 2022م
1. المنيا
2
خامسًا: يوم الاثنين 21/ 3/ 2022م
1. بني سويف
2
سادسًا: يوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022م
1. أسيوط
2
سابعًا: يوم الأربعاء 23/ 3/ 2022م
1. السويس
1
2. بورسعيد
1
3. الإسماعيلية
1
4. دمياط
1