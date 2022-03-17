شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية تقدم نظاما تعليميا شاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية، تعتمد على تقديم نظام تعليمي شامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني الصحي معًا، كما تعمل المدارس على بذل الجهد لضمان مناخ ايجابي أثناء الدراسة لتحقيق متعة التعلم، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه الطالب بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه.

وشددت على أنه يتم تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة امتحان نهاية العام التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، والسعي لخلق نظام تعليمي يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين وغيرها من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية وهو يعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، والهدف منها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف ايجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.

وشددت الوزارة على أن أنشطة التوكاتسو هي مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب و بنائهم لعلاقات إنسانية جيدة للارتقاء بهم؛ ففي الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا من الثلاثاء 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوما.