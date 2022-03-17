ربنا نجانى وقمت من المرض.. أحمد حلاوة يطمئن جمهوره ومحبيه (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان القدير أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.



احمد حلاوة