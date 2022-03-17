شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فتح باب التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر اللجان.

ويتم إجراء التصويت بالانتخابات على مقاعد: عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، ورؤساء النقابات الفرعية: بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.

كانت قد أتاحت النقابة العامة لأطباء الأسنان رابط إلكترونى، لتمكين الأطباء من التعرف على قيمة الاشتراكات المُستحقة، ومقرات اللجان الانتخابية لكل منهم لتسهيل مشاركاتهم بعمليات التصويت.