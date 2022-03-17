وزير الري: نستهدف تأهيل 500 كم مساقٍ والتحول للري الحديث بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع والمشروعات، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال ٢٢٤ كيلومتر، وتم طرح وترسية ١٣٩ كيلومتر منها، ونهو تنفيذ ٢٢ كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرًا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبدالعاطي، أن عدد ١٩٢١٠ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٩٨٢ قطعة بمساحة إجمالية ١٤٩٣٧ فدان، مشيرًا إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ٥٤٧٩٠ فدان، وجاري التنفيذ بمساحات تصل إلى ٢١٠٢٥ فدان تم نهو ٥١٣ فدان منها.

ووجه وزير الري، برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدًا على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتي تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.