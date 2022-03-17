البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى العاشرة لرحيل البابا شنودة بالكاتدرائية (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس الذكرى العاشرة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويُشارك البابا تواضروس الثاني، في إحياء ذكرى رحيل البابا شنودة، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلي عدد محدود من الشعب القبطي والشمامسة.

ويقوم البابا تواضروس خلال القداس بمنح ٢٩ من كهنة القاهرة رتبتة القمصية.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الذكرى العاشرة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذي رحل عن عالمنا يوم 17 مارس 2012، بعدما ظل على الكرسي البابوي للكنيسة القبطية نحو 41 عامًا وتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا.

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، إننا نتذكر مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث وعمله وخدمته وحبريته وتعبه من أجل الكنيسة على مدار عشرات من السنين.

وأضاف البابا: مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث علامة كبيرة في تاريخ كنيستنا القبطية وأحد قامات مصر القوية، مضيفًا: الجميع بمصر والخارج شعبيا ورسميا يشهدون لعمل مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث وخدمته ومحبته وعلاقاته الكبيرة.

وتابع البابا: نتذكر أيضاً أبونا فلتاؤس السرياني أحد آباء البرية المعاصرين وله تعب كبير وحياة رهبانية مباركة.

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