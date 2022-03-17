مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقي طفل بالصف الثالث الإعدادي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية مصرعه جراء تعرضه لحادث تصادم دراجتين بخاريتين كان يستقل إحداهما برفقة نجل عمه، وأصيب الأخير واثنين آخرين بإصابات متعددة بالجسد.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي جثة "حسام.م.ع.ش" طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية كفر أشليم بدائرة المركز، إثر اصطدام دراجتين بخاريتين.

وأصيب في الحادث 3 أشخاص آخرين نقلوا على الفور إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت لاحقًا بالتصريح بدفن الجثمان.