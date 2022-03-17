طُرق مُزدحمة تجنبها.. تعرف على الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة ومتحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية. بمعدلات سير تتراوح ما بين 60 و65% على معظم المحاور.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بمحافظة القاهرة وتحديدا بمنطقة كورنيش النيل ومنطقة الساحل لذا على القادم من منطقة المظلات ومعهد ناصر إلى وسط البلد يُنصح بسلوك شارع شبرا.

وعن كوبري الحدائق للقادم من سكة الوايلي والزاوية إلى مناطق مدينة ونصر والفنجري يُفضل له استخدام كوبري سرايا القبة كبديل جيد عن كوبري حلمية الزيتون للقادم من فريق العصار والمطرية إلى مصر الجديدة نظرا للكثافات المرورية المرتفعة.

وتشهد محافظة الجيزة زحاما في شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي والمهندسين ويُنصح بسلوك شارع الجامعة ثم كوبري الدقي والبطل أحمد عبد العزيز ثم جامعة الدول العربية.

وضربت الكثافات المرورية أعلى الكونيسة، كما يشهد محور 26 يوليو ذات الكثافات المرورية أعلى منطقة ناهيا بالطريق المتجه من ميدان لبنان إلى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أما عن القادم أعلى منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وعن حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحري والقبلي سيولة مرورية، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الأحجام المتفرقة بمنطقة خالد بن الوليد للطريق المتجه لشارع الجيش، ومحور فيكتور إمانويل للمتجه إلى مناطق كايروسيزمول ومتجه إلى مناطق أبوقير، ويشهد محور أبوقير أحجاما متفرقة عند كفر عبده وميدان الوزارة.

وبالنسبة للمحافظات المجاورة، فتشهد محافظة القليوبية كثافات مرتفعة على الطريق الزراعي بالطريق المتجه لمناطق مدخل شبرا الخيمة نتيجة أعمال قطاعات توسعة الطريق الدائري، لذا يفضل سلوك محور بنها الحُر.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.